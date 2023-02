274 Unterschriften gegen die drohende Schließung der Stadtteilbibliothek Friesenheim haben die beiden Schülersprecher gesammelt. Alle Kinder der Schule haben unterschrieben, können Alena (9) und Salvatore (10) stolz berichten. Nach Auskunft von Rektorin Karla Tix arbeitet die Luitpoldschule seit Jahren eng mit der Bücherei zusammen. Die zweiten Klassen besuchten sie regelmäßig.

„Die Erfüllung des schulischen Erziehungs- und Bildungsauftrags wird mit thematischen Bücherkisten, Autorenlesungen, Adventskalenderaktionen und weiteren Aktivitäten unterstützt“, berichtet sie. Die Schließung der Bücherei wäre ein großer Verlust für Friesenheim.

Online-Petition gestartet

Parallel dazu hat Jürgen Soltau eine Online-Petition zum Erhalt der Stadtteilbibliothek initiiert. Der Friesenheimer, der ehrenamtlich in der Bibliothek tätig ist, erwartet mindestens 1600 Unterschriften. Bibliotheken bildeten einen wichtigen Bestandteil der frühkindlichen und außerschulischen Bildung und ein Ort, an dem die Lust am Lesen geweckt werden soll.

Mit ihren zusätzlichen, überwiegend kostenlosen Angeboten wie Bastelstunden, Lese- und Vorlesestunden, Literatur-Lesungen oder Musikveranstaltungen seien sie ein unverzichtbarer Bestandteil eines intakten kulturellen Lebens in den Stadtteilen und würden überwiegend von Personen aus sozial schwachen Milieus genutzt. Der Verweis auf die Zentralbibliothek greife nicht: „So gut diese auch ausgestattet ist, die Stadtteilbibliotheken sind fußläufig zu erreichen und werden häufig von ganzen Schulklassen der nahe liegenden Grundschulen benutzt. Das kann die Zentrale nicht leisten“, meint Soltau.

Sein Appell an die Stadtverwaltung: „Bitte sparen Sie nicht bei der Bildung und bei den Entwicklungschancen von Kindern“. Die Online-Petition ist zu finden unter https://www.openpetition.de/petition/online/wir-wehren-uns-gegen-die-schliessung-von-stadtteilbibliotheken-in-ludwigshafen-am-rhein