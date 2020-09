Eine 90-jährige Fußgängerin ist am Dienstag, 14 Uhr, an der Kreuzung Stern-/Hohenzollernstraße (Friesenheim) von einem Auto erfasst worden. Wie die Polizei berichtet, bog ein 69-jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug von der Hohenzollernstraße nach rechts in die Sternstraße ab. Dabei touchierte der Wagen den Rollator der Frau, die die Sternstraße zu Fuß überquerte. Die 90-Jährige stürzte und verletzte sich. Sie kam in ein Krankenhaus.