Ein 54-Jähriger, der am Montagabend gegen 19.20 Uhr mit seinem Auto auf der Hohenzollernstraße in Richtung Bürgermeister-Grünzweig-Straße unterwegs war, hat laut Polizei an der dortigen Einmündung einen 61-jährigen Fußgänger angefahren. Den Beamten zufolge fiel der Mann auf die Straße und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.