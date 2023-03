In einer Pizzeria in der Sternstraße sind nach Polizeiangaben am Mittwochabend zwei Männer in einen Streit geraten, der sich dann nach draußen verlagerte und außer Kontrolle geriet. Den Beamten zufolge hat ein 42-Jähriger einen 41-Jährigen mit einem Messer am Oberkörper verletzt. Lebensgefahr beim Opfer bestehe nicht, der Täter sei vorläufig festgenommen worden. „Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet“, teilt die Polizei mit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 963-2222 zu melden.