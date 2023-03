Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er ist fast völlig in Vergessenheit geraten – dabei müssten sich vor allem die Eisenbahner in Ludwigshafen gerade in diesen Tagen an ihn erinnern: Friedrich Profit, einer der führenden SPD-Politiker der Stadt nach 1900, Gründer der Eisenbahnergewerkschaft in Ludwigshafen. Am 18. August 1951, also vor 70 Jahren, starb der gebürtige Zweibrücker im Alter von 76 Jahren nach einem bewegten Leben in seiner Wahlheimat Ludwigshafen.

Dort erinnert nur noch eine kleine Straße im Norden von Friesenheim an den Sozialdemokraten, der als einer der profiliertesten pfälzischen Sozialdemokraten nach Franz Josef