Eine relativ unscheinbare Straße im Westend in der Stadtmitte sorgt heute dafür, dass die Geschichte eines der größten Automobilpioniere nicht völlig in Vergessenheit geraten ist: Sie trägt den Namen des Ludwigshafeners Friedrich Adolf Lux.

Friedrich Adolf Lux, der am 28. November 1854 in Mainz geboren wurde und am 5. April 1930 in Ludwigshafen starb, war auf dem besten Weg, wie der Mannheimer Carl Benz (1844-1929) zu