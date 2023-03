Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals seit fünf Jahren werden die Friedhofsgebühren in Ludwigshafen angehoben. Dafür hat der Ausschuss des Wirtschaftsbetriebs (WBL) am Freitag gestimmt. Außerdem wurde die Friedhofssatzung geändert. Demnach sollen per Ausnahmeantrag auch Tuchbestattungen nach muslimischem Brauch erlaubt sein.

„Wir setzen mit beiden Vorlagen den Auftrag des Stadtrats um“, erläuterte Bereichsleiterin Gabriele Bindert. „In Deutschland besteht eine Friedhofs- und eine Sargpflicht“,