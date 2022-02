Auf dem Friedhof in Maudach tut sich etwas. Zwar hänge die Wiederherstellung der Friedhofsmauer an entsprechenden Angeboten, sei aber für dieses Jahr geplant, heißt es in einer Stellungnahme des entsprechenden Bereichs. Fest steht hingegen, dass in Maudach noch in diesem Jahr erste Baumbestattungen ermöglicht werden, informierte Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) in ihrem Bericht auf der Sitzung des Ortsbeirats am Donnerstag. Vorgesehen sei dafür der Bereich westlich des Memoriamgartens.