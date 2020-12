Das Friedenslicht von Bethlehem wird auch in diesem Jahr ab dem dritten Adventssonntag wieder an viele Orte verteilt. Wegen der Corona-Pandemie wird es keine großen Aussendungsfeiern geben. Das Licht kann aber an mehreren Stellen abgeholt werden. Auch in Ludwigshafen.

Pfadfinder des Verbands Christlicher Pfadfinder (VCP), des Bunds der Pfadfinder (BdP) sowie der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) werden nach eigenen Angaben an verschiedenen Punkten eine Abholung möglich machen. Dort können Einzelpersonen das Licht auf eine mitgebrachte Kerze übertragen.

Am Sonntag, 13. Dezember, kann das Licht unter anderem in Frankenthal, Friedelsheim, Kaiserslautern, Koblenz, Ludwigshafen, Mainz, Nieder-Olm, Saarbrücken, Speyer und Worms abgeholt werden. Das Friedenslicht wird darüber hinaus an den Adventwochenenden und in den Weihnachtsgottesdiensten vor Ort verteilt. Eine vollständige Übersicht der Ausgabestellen gibt es im Netz unter vcp-rps.de/friedenslicht.

Menschen miteinander verbinden

Die Friedenslichtaktion 2020 steht unter dem Motto „Frieden überwindet Grenzen“. Überall erleben wir Grenzen, meinen die Pfadfinder: zwischen Ländern, zwischen Menschen, zwischen Religionen und zwischen Ideologien. Je fester und stärker diese Grenzen ausgeprägt seien, desto schwieriger sei es oft, diese Grenzen zu überwinden. Dafür brauche es Mut, Stärke, Zielstrebigkeit, die Bereitschaft offen auf Andere zuzugehen, den eigenen Standpunkt zurückzustellen und Kompromisse zu schließen. All das seien Kennzeichen friedlichen Zusammenlebens.

Jedes Jahr machen sich die Pfadfinder gemeinsam mit vielen Menschen verschiedener Nationen auf den Weg, um das Friedenslicht aus Bethlehem zu sich nach Hause zu holen. Dabei überwindet es einen über 3000 Kilometer langen Weg über viele Mauern und Grenzen. Es soll Menschen vieler Nationen und Religionen miteinander verbinden.