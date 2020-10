Auch für die Friesenheimer Friedens- und Kulturkirche in der Leuschnerstraße haben die verschärften Corona-Auflagen Folgen: „Wir müssen leider die beiden Vorträge, die im Frühjahr schon ausgefallen sind, erneut absagen“, berichtet Manfred Storck vom Veranstaltungsmanagement. Es handelt sich um den ursprünglich für 5. November geplanten Vortrag von Pfarrer i.R. Ludwig Burgdörfer („Das sieht Gott ähnlich: Über das christliche Menschenbild“) sowie die für 10. November vorgesehene Veranstaltung „Die Weichen nachhaltig stellen: Veränderte Arbeitswelten in der Anilin“. BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz sollte an diesem Abend über Digitalisierung und ihre Folgen referieren.