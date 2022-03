Die Friedens- und Kulturkirche Ludwigshafen lädt im März zu vier Passionsandachten ein, die sich mit dem dreiteiligen Bild der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sánchez auseinandersetzen, das sie für das aktuelle Misereor-Hungertuch gestaltet hat. Grundlage ihrer künstlerischen Bearbeitung ist das Röntgenbild eines gebrochenen Fußes. Ausgehend von den Krankheiten, Krisen und Bruchstellen im menschlichen Leben sind in das Bild auch die Hoffnungs- und Aufbruchssignale eingeschrieben. Das Motto der Betrachtungen ist dem 31. Psalm entnommen: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Alle vier Andachten zeichnen sich dadurch aus, dass ausgewählte musikalische Werke mit dem Bild und der textlichen Gestaltung einen lebendigen Dialog eingehen. Durch den Ausbruch des Kriegs in der Ukraine werden die Fürbitte für die Leidtragenden und die Bitte um ein Ende der Kriegshandlungen einen zentralen Platz in den Andachten einnehmen.

Termine



Mittwoch, 9. März, 19 Uhr: Verletzt und verwundet. Andacht mit Pfarrerin Cornelia Zeißig, Bezirkskantor Tobias Martin und Dietmar Geiger (Gesang)

Mittwoch, 16. März, 19 Uhr: Widerstehen und dem Unrecht wehren. Andacht mit Pfarrerin Cornelia Zeißig, Bezirkskantor Tobias Martin und Christiane Runge (Querflöte)

Mittwoch, 23. März, 19 Uhr: Geheilt werden und aufbrechen. Andacht mit Pfarrer Udo Jesberger, Jazzmusiker Olaf Schönborn (Saxofon) und Bezirkskantor Tobias Martin

Mittwoch, 30. März, 19 Uhr: In Gottes Händen frei und geborgen. Andacht mit Pfarrer Dominik Geiger, Bezirkskantor Tobias Martin, Dietmar Geiger (Gesang)

Musik: J. S. Bach, Partita für Orgel „Jesu, meine Freude“