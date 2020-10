Dem Förderkreis der Friedenskirche-Kulturkirche im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim ist es gelungen, zwei Vorträge des Begleitprogramms der Ausstellung „Menschenbilder“, die im Frühjahr ausfallen mussten, im November nachholen zu können. Das hat der Förderkreis am Dienstag mitgeteilt. Am 5. November um 19 Uhr wird Pfarrer im Ruhestand Ludwig Burgdörfer über das Thema „Das sieht Gott ähnlich: Über das christliche Menschenbild“ referieren. Am 10. November um 19 Uhr wird BASF-Vorstandsmitglied Michael Heinz die Digitalisierung und ihre betrieblichen Folgen ins Zentrum rücken. Der Titel seines Vortrags lautet: „Die Weichen nachhaltig stellen: Veränderte Arbeitswelten in der Anilin.“ Beide Veranstaltungen werden in der Kirche stattfinden, damit der vorgeschriebene Abstand gewährleistet werden kann. Eine Anmeldung zu diesen beiden Veranstaltungen ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei.