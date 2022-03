Die Kulturkirche Friedenskirche in Friesenheim (Leuschnerstraße 56) lädt an Mittwochabenden im März zu Passions- und Friedensandachten ein, die sich durch Bildbetrachtungen und eine besondere musikalische Gestaltung auszeichnen. Die Fürbitte für die Menschen in der Ukraine und die Bitte um das Kriegsende nehmen laut Ankündigung einen zentralen Raum ein.

Kollekte für Ukraine-Hilfe

In der Kirche hängt das große Hungertuch der chilenischen Künstlerin Lilian Moreno Sanchez. Es zeigt das künstlerisch gestaltetet Röntgenbild eines gebrochenen Fußes, das von einem protestierenden jungen Mann aus Chile aufgenommen wurde. Die Militärpolizei hatte ihn wie viele anderer brutal zusammen geschlagen. Am 16. März, 19 Uhr, lautet das Motto der Andacht „Widerstehen und dem Unrecht wehren“. Bezirkskantor Tobias Martin, Christiane Runge an der Querflöte und Pfarrerin Cornelia Zeißig sind für die Gestaltung verantwortlich. Die Kollekte am Ausgang ist für die Ukraine-Hilfe bestimmt. Weitere Informationen unter Telefon 0621 695435.