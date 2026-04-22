Die Kirchengemeinde der Friedenskirche feiert am Sonntag, 26. April, ab 11 Uhr mit einem Festgottesdienst das 70. Jubiläum der Einweihung des zweiten Kirchenbaus. Kirchenpräsident i.R. Christian Schad wird in seiner Predigt seine persönlichen Erinnerungen an diese Kirche lebendig werden lassen und die Besonderheiten des Kirchenbaus würdigen, heißt es in einer Ankündigung. „Die eindrucksvollen Bilder von der Einweihung am Sonntag Jubilate 1956 werden manchen älteren Gemeindemitgliedern noch in Erinnerung sein. Die Festgäste bildeten einen großen Zug entlang der Leuschnerstraße, um ihr ,neues’ Gotteshaus in Besitz nehmen zu können. Die alte Friedenskirche von 1932 war 1944 Opfer eines Bombenangriffs geworden“, so Gemeindepfarrerin Cornelia Zeißig. Eine Einladung zu diesem Gottesdienst und dem anschließenden Empfang im Gemeindesaal ergeht an alle, die mitfeiern möchten und dieses besondere städtische Denkmal ins Herz geschlossen haben. Im September wird die Kirchengemeinde in Kooperation mit dem Stadtmuseum Ludwigshafen auf die 1950er-Jahre zurückblicken und mit zahlreichen Dokumenten und Objekten an diese Zeit des Aufbaus erinnern.