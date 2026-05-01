Die Stiftung Lebensblicke plant für Sonntag, 17. Mai, 18 Uhr (Einlass: 17 Uhr), ein Benefizkonzert mit Marc Marshall (62) in der Friesenheimer Friedenskirche. Der Sänger präsentiert gemeinsam mit seinem Pianisten René Krömer ein Programm aus Klassik, Chanson und moderner Musik. Mit diesem Konzert unterstützt Marshall die Arbeit der Stiftung, die sich seit Jahren für Prävention und Früherkennung von Darmkrebs engagiert. Unter dem Motto „Musik verbindet – Vorsorge rettet Leben“ möchte die Stiftung auch gesellschaftlich sensibilisieren. Tickets sind erhältlich bei allen Vorverkaufsstellen, in der Friedenskirche und im Netz unter reservix.de.