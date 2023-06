Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Mannheim steht eine Entscheidung über die Umbenennung von Straßen an, die nach Kolonialherren in Afrika benannt worden sind. Der Arbeitskreis Kolonialgeschichte hat jetzt schon einmal Namensvorschläge unterbreitet.

„nachdem sie mich erst anschwärzten / zogen sie mich dann durch den Kakao / um mir schließlich weiß machen zu wollen / es sei vollkommen unangebracht / – schwarz zu sehen“.