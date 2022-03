Auch in dieser Woche werden die Friedensgebete für die Ukraine fortgesetzt. Am Montag, 7. März, lädt das Heinrich-Pesch-Haus um 12 Uhr zu einem Friedensgebet ein. Es findet in der Kapelle des Hauses und online (heinrich-pesch-haus.de) statt. Die katholischen und protestantischen Pfarrer der Gartenstadt laden ebenfalls am Montag um 18 Uhr zu einem ökumenischen Friedensgebet ein. Es findet im Wechsel in den Kirchen der beiden Pfarreien statt. Am 7. März ist dies die Erlöserkirche in der Herxheimer Straße 53. Auch die Pfarrei Hll. Petrus und Paulus lädt am Montag um 19 Uhr zum Friedensgebet in der katholischen Stadtkirche St. Ludwig ein. Die Friedensgebete werden auch an den kommenden Montagen fortgesetzt. „Wir teilen das allgemeine Entsetzen, dass in Europa ein Angriffskrieg begonnen wurde, der erste seit fast 80 Jahren. Wir wollen unser Entsetzen, unsere Trauer und unser Mitgefühl für die betroffenen Menschen Gott anvertrauen und ihn um Hilfe in dieser schweren Krise bitten“, so Dekan Alban Meißner.