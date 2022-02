Anlässlich der aktuellen Situation in der Ukraine lädt die Pfarrei Hll. Petrus und Paulus für Montag, 28. Februar, 19 Uhr, zu einem Friedensgebet in der katholischen Stadtkirche St. Ludwig (Wredestraße) ein. Das Friedensgebet soll voraussichtlich jeden Montag bis Ostern gehalten werden. „Wir teilen das allgemeine Entsetzen, dass in Europa ein Angriffskrieg begonnen wurde, der erste seit fast 80 Jahren“, sagt der katholische Dekan Alban Meißner. „Wir wollen unser Entsetzen, unsere Trauer und unser Mitgefühl für die betroffenen Menschen Gott anvertrauen und ihn um Hilfe in dieser schweren Krise bitten.“

„Heitere Orgel“ entfällt

Bereits am Samstag, 26. Februar, gibt es in St. Ludwig zudem um 11 Uhr eine musikalische Friedensandacht. Sie ersetzt das eigentlich vorgesehene Konzert „Die heitere Orgel“, das damit entfällt.

Friedensgebet auch bei Protestanten

Auch in den evangelischen Kirchen wird für die Menschen in der Ukraine gebetet. Am Aschermittwoch, 2. März, findet um 18 Uhr ein Friedensgebet in der Melanchthonkirche in der Innenstadt (Maxstraße) statt. In den folgenden Wochen bis Ostern soll es laut protestantischem Dekanat anstelle der „Zwischenzeit“ in der Apostelkirche im Hemshof (Rohrlachstraße) seinen Platz haben. Alle sind eingeladen, sich diesem Gebet anzuschließen.