Friedel Reiff ist ein Urgestein des SV Südwest Ludwigshafen. Und wer im regionalen Fußball-Geschehen und in der Sportszene der Stadt halbwegs bewandert ist, der kennt ihn. Man schätzt sein Engagement um den Fußballsport, seine Treue zum Verein und seine Arbeit für Südwest. Seit über 60 Jahren ist er Mitglied in den Vereinen Tura und Phönix, die 1964 zum SV Südwest fusionierten. Am 29. August wird „Südwest“-Friedel, wie ihn Freunde respektvoll nennen, 80.

Wie seine Frau Gerda, die über 40 Jahre in der Vereinsführung tätig war, ist Friedel Reiff mit Leib und Seele Südwestler. Er, der selbst nie ein großer Sportler war, begann seine Vereinsleben bei der „Tura“. Als Plakatkleber, Platzwart und Beitrags kassier. Jahrzehnte war er später Betreuer der ersten Mannschaft. Reiff ließ sich dafür als Masseur ausbilden und hielt sechs Jahre lang die damaligen Auswahl des Südwest deutschen Fußballverbands fit.

Höhen und Tiefen durchlebt

Höhen und Tiefen durchlebte der rüstige Rentner. Als Mannschaftsbetreuer pochte er in den Siebzigern mit dem SV Südwest ans Tor zur Ersten und Zweiten Bundesliga , fieberte mit, als sein Club 1978/ 1979 im DFB-Pokal für Furore sorgte, und erlitt auch bitterste Stunden, als Südwest 2014 und 2015 zweimal hintereinander abstieg. Dass die Mannschaft jetzt wieder in die Fußball-Landesliga zurückkehrt, empfindet der Jubilar als „besonderes Geschenk“ zum Achtzigsten, den er im Urlaub feiert.

Mit straffälligen Helfern den Platz gepflegt

Über 15 Jahre pflegte Friedel Reiff mit straffälligen Helfern, die beim Verein Sozialstunden ableisteten, den Südwest-Platz und berichtet stolz, „dass Hunderte dank meiner Mithilfe den Weg zurück in eine geordnetes Leben gefunden haben“. Bis 2018 organisierte er den von ihm gegründeten „Südwest“-Treff, ein Stelldichein für Mitglieder und Fans. Auch die von ihm aufwendig gestaltete Stadion-Zeitung „Südwest am Ball“ , die seit Oberligazeiten bis 2017 zu jedem Heimspiel erschien, entsprang seiner „Feder“.

Das von Friedel Reiff veranstaltete Jedermann-Fußball-Turnier um den RHEINPFALZ-Pokal hatte für Freizeitfußballer einst einen hohen Stellenwert. Verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen ist er als Vorstandsmitglied immer noch und als begeisterter Hobbyfotograf bei allen Spielen des SV Südwest dabei.

Mehrfach ausgezeichnet

Friedel Reiff ist längst Ehrenmitglied seines Vereins. Seine Heimatstadt Ludwigshafen verlieh ihm 2013 in Anerkennung besonderer Verdienste die Bürgerschaftsmedaille, und vom Südwestdeutschen Fußball-Verband wurde er 2017 mit dem Ehrenbrief ausgezeichnet.