„Voller Enttäuschung, mittlerweile voller Wut – und voller Hoffnung“ hat sich Robert Plasberg, der Vorsitzende des Ludwigshafener Vereins Fridolin, dem drei Amateurorchester angehören, mit einem offenen Brief an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreier gewendet. Darin fordert er vorrangig eine Gleichbehandlung der Amateure mit den Profis.

Die Unterscheidung in den Corona-Bekämpfungsverordnungen zwischen „professionellem Kulturangebot“ mit der Erlaubnis zu proben und aufzutreten und dem „Angebot der Laien- und Breitenkultur“, dem dies verboten ist, nennt der Brief mit Datum vom 29. März „nicht sachgerecht, unlogisch, wissenschaftlich nicht haltbar“. Er richte nämlich erheblichen, mittlerweile sogar irreversiblen Schaden am immateriellen Weltkulturerbe „instrumentales Laien- und Amateurmusizieren in Deutschland“ an. Die Unterscheidung sei außerdem „nicht trennscharf, willkürlich und wirklichkeitsfern“. Sie sei „eher eine künstliche, eine willkürliche Distinktion“.

Zu Beginn der Pandemie sei ein schnelles Handeln ohne „ausdifferenzierte Pläne“ verständlich gewesen, führt der Brief aus. Nach über einem Jahr allerdings sei dies fahrlässig und überflüssigen Schaden anrichtend. Denn viele Ensembles seien in ihrer Existenz bedroht oder hätten erheblichen Schaden genommen. „Es muss dringend gehandelt werden“, mahnt der Vorsitzende Robert Plasberg.

Der Verein Fridolin fordert daher bei den Corona-Auflagen eine Gleichstellung der „Laienkultur“ mit der „professionellen Kultur“, nämlich die Erlaubnis unter Hygienekonzepten zu proben und aufzutreten. „Uns geht es nicht um verantwortungsloses Durchsetzen von Eigeninteressen in der dritten Welle auf Kosten von Menschenleben, sondern endlich (!) um ein angemessenes, sinnvolles und verantwortungsvolles Konzept bei den nächsten anstehenden Beschlüssen der Ministerpräsidenten, das im Übrigen auch einer möglichen gerichtlichen Prüfung standhält und damit Sicherheit schafft“, heißt es.