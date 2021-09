Am globalen Klimastreik am 24. September beteiligen sich auch die Fridays-for-Future-Aktivisten in Ludwigshafen. Die Demonstration beginnt um 15.30 Uhr am Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz und verläuft von dort durch die Innenstadt und am Rhein entlang mit einer Zwischenkundgebung auf dem Rathausplatz. Unter dem Motto #AllefürsKlima werden zwei Tage vor der Bundestagswahl Tausende Menschen auf die Straße gehen und für eine klimagerechte Politik protestieren, die die 1,5-Grad-Grenze des Pariser Klimaabkommens einhält.

„Keine Partei hat 1,5-Grad-Plan im Programm“

„Bei dieser Wahl tragen vor allem die Menschen, die keine Stimme auf dem Wahlzettel haben, die desaströsen Konsequenzen des politischen Versagens. Die nächste Bundesregierung ist die letzte, die die Klimakrise noch eindämmen kann. Wir fordern alle auf, mit uns gemeinsam diese Stimmen laut zu machen“ sagt Jonah Helfert (17) aus dem Ludwigshafener Orga-Team. Sein Kollege Anton Geburek (19) ergänzt: „Keine Partei hat einen 1,5-Grad-Plan im Wahlprogramm vorgelegt. Wir müssen zeigen, dass wir die nächste Regierung nicht damit durchkommen lassen, globale und regionale Ungerechtigkeiten weiter anzufeuern. Dazu sind grundlegende strukturelle Veränderungen in progressiven Koalitionen notwendig. Die letzten Jahre haben gezeigt: Ohne uns Alle auf den Straßen wird sich nichts ändern.“

Die Aktivisten fordern, Probleme bei der Wurzel zu packen und nicht auf klimapolitische Leuchtturmprojekte zu setzen. Aktuelle wissenschaftliche Berichte zeigten, dass die Klimakrise weiterhin angeheizt werde. Im Jahr 2021 sein ein historischer Emissionsanstieg zu erwarten. „Wir rufen alle Menschen, egal ob alt oder jung, aus der Rhein-Neckar-Region zur Teilnahme auf“, so Helfert und Geburek. Auf der Demonstration gelten die allgemeinen Hygieneregeln.