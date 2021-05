Von Klimaschutz zu Covid 19 – um die „Fridays-for-Future“-Bewegung ist es durch das Coronavirus in den vergangenen Wochen still geworden. Doch am Freitag gehen die global und bundesweit koordinierten Demonstrationen wieder los – aber nicht auf der Straße, sondern mit einem Netzstreik.

Eine Demonstration im Internet? Wie soll das gehen? „Wir bringen den Protest von der Straße ins Netz“, wirbt die globale Klimaschutz-Bewegung auf ihrer deutschen Homepage „fridaysforfuture.de“. Die Homepage verrät außerdem: „Unsere Demoschilder platzieren wir sichtbar in Fenstern, an Briefkästen, am Arbeitsplatz, im Baum vor der Haustür, im Ladeneingang oder wo sonst es gut sichtbar ist.“

Also wo jetzt – vor der Haustür oder im Internet? „Jeder macht ein Bild von sich; mit dem klassischen Fridays-for-Future-Papp-Plakat im Garten oder wo auch immer“, erläutert Anton Geburek von der Fridays-for-Future-Ortsgruppe Ludwigshafen. „Das Bild wird dann in den sozialen Medien gepostet“, spricht er von „Instagram, Twitter oder Facebook“. Begleitet wird der Netzstreik von anderen virtuellen Aktionsformen: „Unsere Ortsgruppe schreibt eine Rede“, gibt Anton Geburek ein Beispiel. „Jeder von uns nimmt einen Teil der Rede auf; der Zusammenschnitt wird dann gepostet“, erläutert der 18-Jährige.

Mehr Mitstreiter in Mannheim

Auf zwölf Mitglieder ist das „Kernorganisationsteam der Ortsgruppe Ludwigshafen“ gewachsen, sagt Anton Geburek: „In den letzten vier Wochen kamen durch ein offenes Organisationstreffen noch drei Leute dazu“, wirkt die Anzahl in Gebureks Vergleich überschaubar: „Bei Mannheimer Orga-Treffen kommen bis zu 25 Menschen zusammen.“

Verglichen mit Städten ähnlicher Größe seien die Ludwigshafener Klimaretter eine „relativ kleine Ortsgruppe“, sagt der Abiturient. Deshalb sei es auch nicht leicht für das seit Anfang 2019 bestehende Team, regelmäßige Treffen an Orten wie bisher der Stadtbibliothek, der DGB-Zentrale in Mitte oder bei der Naturfreundejugend in Friesenheim zu organisieren: „Wenn zu einem Termin vier Mitglieder nicht können, reißt das schon ein Loch in die Veranstaltung. Aber die, die dabei sind, machen´s wieder wett“, attestiert Anton Geburek seiner Ortsgruppe „vollen Einsatz“. Der sei bisher bei gemeinsamen Diskussionen zu „Umwelt, Gesellschaft und Politik“ ebenso sichtbar geworden wie bei der „Mobilisierung mehrerer Hundert Demonstranten zu den Schulstreiks“.

10.000 Leute auf der Straße

Mit der Mannheimer Ortsgruppe pflegen die Ludwigshafener eine „recht produktive Partnerschaft“, berichtet Geburek. „Da gibt es keine Konkurrenz, wir werben uns auch keine Demonstranten ab“, betont er. „Als in Mannheim 10.000 Leute auf der Straße waren, kam auch das Ludwigshafener Orga-Team über die Brücke und half mit“, erinnert er an den bislang „größten Streik der Bewegung mit bundesweit 1,4 Millionen Teilnehmern“ am 20. September 2019. Für Ludwigshafen hatten Geburek und sein Team an diesem Tag „800 Leute auf die Straße gebracht“.

Aber ist der Netzstreik vom Wesen her noch eine Demonstration? Will man dabei nicht etwas nach außen zeigen? Und nehmen die Spuren des Netzstreiks in den sozialen Medien nicht nur diejenigen wahr, die sowieso gezielt danach suchen? „Schreiben wir nicht einfach nur in unsere eigene digitale Blase rein?“, sei sich laut Geburek auch die Bewegung selbst über das Dilemma ihres Netzstreiks im Vorfeld bewusst gewesen.

Vereint hinter der Wissenschaft

Doch Corona ist im Kern für die Aktivisten genauso handlungsweisend wie der Klimaschutz. „United behind the science – vereint hinter der Wissenschaft“, erinnert Geburek an einen Grundsatz der Fridays-for-Future-Bewegung: „Wir folgen der Vernunft.“ Den „Weisungen der Wissenschaftler“ leiste die Bewegung Folge und bleibe deshalb laut Geburek „zu Hause“.

„Man muss alle Krisen bekämpfen“, sagt er. Die Corona-Krise habe bei „Fridays for Future“ seit Freitag, 13. März, alles durcheinandergewirbelt. Für diesen Tag seien laut Geburek zunächst „riesige Demos angesetzt und organisiert“ gewesen, aber dann wegen der Corona-Krise kurzfristig abgesagt worden. In den folgenden „eineinhalb Wochen“ habe sich bei den Aktivisten die Stimmung von „Riesendemo“ auf „wir dürfen gar nichts machen“ reduziert. Im gleichen Moment arbeiteten die Klimaretter aber schon an „alternativen Aktionsformen“, sagt Geburek: „Schon ab dem 13. März begannen vereinzelt die digitalen Streiks.“

Klimakrise nicht aus dem Blick verlieren

„Man darf die Klimakrise nicht aus dem Blick lassen“, betont er. Zum einen sei es dessen Ziel, „die Bevölkerung zu motivieren, sich gezielt zum Klimaschutz zu informieren“. Zum anderen gehe ein deutlicher Appell an die Regierung, die auf den Virus bezogen ein „hervorragendes Krisenmanagement“ zeige: „Kann der Klimaschutz nicht genauso vernunftgeleitet gemeistert werden wie die Corona-Krise?“, fragt der Abiturient.

Noch Fragen?