Nach über 50 Jahren soll neuer Wind in die Städtepartnerschaft zwischen Ludwigshafen und dem englischen Havering. Der Vorstand des Freundeskreises bringt frische Ideen mit.

„Wir wollen mit frischen Schwung neue Netzwerke bilden“, erzählt Stefanie Kaufmann, Sprecherin des dreiköpfigen Vorstandteams. Kaufmann möchte die eigene, positive Erfahrung gerne weitergeben. „Ich habe seit 1981 eine Brieffreundin in England.“ Deshalb sei es für sie keine Frage gewesen, sich zu engagieren. „Als der Freundeskreis 2020 per Zeitungsartikel nach Mitstreitern gesucht hat, habe ich mich gemeldet. Das will ich unterstützen“, erklärt die kaufmännische Angestellte.

Der Austausch mit den Menschen in anderen Kulturkreisen öffne den Blick, verändere die Perspektiven. Das wollen sie und ihre Mitstreiterinnen Margit Busch und Ulrike Kersten auch anderen Menschen in Ludwigshafen ermöglichen. Und erste Kontaktaufnahmen seien bisher auch sehr positiv verlaufen.

Privater Kontakt stand am Anfang

Der Austausch sei schwieriger geworden, weiß Kaufmann. „Früher sind pro Austausch über 1000 Personen bei privaten Familien untergekommen.“ Das sei heute aus den verschiedensten Gründen schwieriger. „Oft müssen beide Ehepartner arbeiten und haben deshalb unter der Woche keine Zeit, sich um Gäste zu kümmern.“ Deshalb seien neue Verbindungen nötig.

Was einst als einzelner privater Kontakt zwischen zwei Polizeivertretern begann, habe sich in den folgenden Jahren zu einem Modell der gesellschaftlichen und kulturellen Begegnung entwickelt. Schüler- und Bürgerbegegnungen haben den Austausch geprägt. So wurde die Partnerschaft zum Grundstein für eine bleibende Wertschätzung des Gegenübers und dauerhafte Freundschaften.

Dorthin will der neue Kreis engagierter Bürgerinnen und Bürger zurück. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Partnerschaft neu zu beleben“, erklärt Kaufmann. Alternde Organisatoren auf beiden Seiten des Ärmelkanals und auch die Corona-Pandemie hatten in den letzten Jahren die gewohnten Strukturen ein wenig einschlafen lassen. Wie bei vielen Organisationen sei es deshalb nun an der Zeit, frische Ideen zuzulassen und Netzwerke aus- und aufzubauen, so die Vorstandssprecherin, die ihrer Vorgängerin Elisabeth Dilly für die jahrzehntelang geleistete Arbeit dankt. „Auf alten Pfaden neue Wege gehen“, nennt sie das Motto des neuen Austauschs.

Suche nach Ansprechpartnern

Grundlage dafür sei die eigene Erfahrung. „Ich selbst war zum ersten Mal mit einer Gruppe der Anne-Frank-Realschule zum Austausch. Das war für mich eine tolle Erfahrung. Deshalb brenne ich auch bis heute so sehr für diese Idee.“

Erste Kontakte seien auch schon geknüpft. „Wir haben als Freundeskreis im Jahr 2023 an der IGS Edigheim einen Baum zum Jubiläum gepflanzt.“ Anlass sei das 50-jährige Jubiläum der Partnerschaft 2021 gewesen. Pandemiebedingt habe sich aber auch dieser Festakt verzögert.

Die Gespräche von damals ermutigen den neuen Vorstand. „In Edigheim gibt es großes Interesse an einer Wiederbelebung des Schüleraustauschs.“ Auch andere Schulen hätten bereits positive Signale gesendet. „Das Problem ist aktuell, dass es schwierig ist, eine Anlaufstelle in Havering zu finden.“ Denn auch dort stehe der Partnerschaftsverein vor einem Generationswechsel. Trotzdem ist Stefanie Kaufmann optimistisch: „Auf den richtigen Plattformen läuft der Austausch wieder.“

Treffen zur englischen Teestunde

Gemeinsam mit den aktiven Mitgliedern des Freundeskreises will sie deshalb Ende Mai selbst nach Havering fahren, alte Kontakte wieder auffrischen, neue Verbindungen knüpfen. „Wir fahren da rüber, um auf uns aufmerksam zu machen.“ Man wolle Menschen finden, die sich wieder engagieren. „Das ist essentiell. Wir brauchen in Havering wieder ein Gegenüber.“

Und auch in Ludwigshafen will man wieder stärker an die Öffentlichkeit kommen. Ein „Chatty Afternoon“, als traditionelle englische Teestunde an jedem dritten Freitag des Monats im Oggersheimer Café Scheubeck, sei nur ein Anfang. Die Themen Musik, Sport, Garten und Kultur bieten große Felder für passende Gespräche und neue Verbindungen, auch wenn dafür noch keine neuen Plattformen entwickelt worden sind, räumt Kaufmann ein.

Sicher ist sie aber, dass gerade in Zeiten der Entfremdung der Austausch und das Kennenlernen anderer Kulturen wesentliche Bestandteile für gegenseitiges Verständnis sind. In bester englischem Understatement könne es deshalb nur ein Motto geben: „Let’s give it a try“ – Lasst es uns versuchen.

Kontakt

Der Freundeskreis freut sich über eine Kontaktaufnahme unter E-Mail Ludwigshafen-Havering@web.de.

