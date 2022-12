Von Martin Urbanski

Gaudete – Freut euch! Der kommende Sonntag lädt zur adventlichen Freude ein. Bedeutet es aber, dass dieser Sonntag allein deswegen, weil er so heißt, uns besondere Freude schenken wird? Ja! Ich persönlich glaube daran. Es wird eine „besondere Freude“ sein, für alle, die bereit sind, sie einfach zu empfangen. Diese Freude basiert nicht auf der Erfüllung unserer persönlichen Wünsche – sollten sie individuell oder allgemein sein – sondern auf dem einen Wunsch von Gott, bei uns Menschen wohnen zu wollen.

Es ist also Gottes Freude, die er mit uns teilen möchte. Er erwartet nicht von uns, dass wir an diesem Sonntag für ihn außergewöhnlich froh sein sollten – unabhängig davon, was wir gerade erleben. Vielmehr fordert er uns heraus, die Authentizität seiner Freude zu erleben, indem wir ganz bewusst und gewollt mit ihm eine gewisse Zeit verbringen.

Der wahre Trost

Kurz vor der Adventszeit durfte ich zum ersten Mal in meinem Leben an einer Generalaudienz mit dem Papst anwesend sein. An jenem Mittwoch hat Papst Franziskus in seiner Ansprache dem Thema „Trost“ viel Raum gewidmet. Genauer gesagt betonte er die große Rolle des Trostes für unser Leben – und unsere Aufgabe, zu unterscheiden, was uns den wahren Trost schenkt. Der Trost, der authentisch ist, hilft nicht nur für kurze Zeit schlechte Laune zu überwinden, sondern schenkt uns die Kraft aufzubrechen, um das Gute zu tun und hoffnungsvoll zu leben.

Die Freude Gottes am 3. Advent schenkt den Trost im großen Maß. Der authentische Trost lässt sich nicht steuern – so der Papst – sondern sollte empfangen werden. So ist es auch mit der authentischen Freude des kommenden Sonntags. Sie lässt sich nicht erzwingen.

Wie wäre es also, an diesem Wochenende „die Herausforderung Gottes“ anzunehmen und ihn wirken zu lassen, indem wir außer den gewöhnlichen Sonntagsangeboten, die wir gerne nutzen, auch eine stille Zeit mit dem Gott der Freude und des Trostes bei drei brennenden Adventskranzkerzen verbringen?

Der Autor

Martin Urbanski ist Pater der katholischen Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Ludwigshafen.