Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 13.10 Uhr einen 22-Jährigen in Mitte unvermittelt angegriffen. Der 22-Jährige war mit seinem 24-jährigen Begleiter in der Wredestraße unterwegs, als ihnen auf der Höhe der Bismarckstraße ein Mann entgegenkam. Dieser hat den 22-Jährigen laut Polizei unvermittelt bedroht und geschlagen. Als eine Passantin einschritt, um die Parteien zu trennen, habe der Unbekannte eine Glasflasche aufgehoben und versucht, den 22-Jährigen mit dieser zu verletzen. Anschließend flüchtete der Angreifer. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Hinweise: Telefon 0621 963-2122, E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.