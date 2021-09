„Eine gute Idee, aber bei uns nicht umsetzbar“, war sich der Ortsbeirat Südliche Innenstadt einig. Eine junge Bürgerin hatte als Freizeitanlage einen sogenannten „Pumptrack“ ins Gespräch gebracht. Eine asphaltierte, ebenerdige Fläche für Räder aller Art – von Mountainbike bis Skateboard, mit potenziell eingebauten Hindernissen und Rampen, aber für eher geringe Geschwindigkeiten und damit übersichtlichem Verletzungsrisiko.

„Prinzipiell eine gute Idee“, kam die Zustimmung über alle Fraktionen. Allerdings sei der Flächenbedarf bei mindestens 500 Quadratmetern bis hin zu 2400 Quadratmetern nicht gerade gering. „Und wir feilschen schon bei anderen Vorhaben um jeden Quadratmeter“, so Ortsvorsteher Christoph Heller (CDU), der den Vorschlag an die Verwaltung weiterreichte, „mit der Bitte um Prüfung, ob eine solche Anlage eventuell an einer anderen Stelle im Stadtgebiet möglich ist.“