290 Mitmachprojekte und 4700 Helfer sind für die achte Auflage des Freiwilligentags der Metropolregion Rhein-Neckar am Samstag, 17. September, bereits gemeldet. In mehr als 60 Städten und Gemeinden in Nordbaden, in der Pfalz und Südhessen wird bei der bundesweit größten Ehrenamtsaktion dieser Art für einen guten Zweck angepackt. Es werden noch Helfer gesucht – auch für Aufgaben in Ludwigshafen. „Jeder kann mitmachen, ob Einzelperson, Familie, Freundeskreis oder Firmenteam“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des federführenden Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Überwältigend ist die Resonanz in Ludwigshafen: „Wir haben aktuell 79 Projekte mit zirka 1684 Freiwilligen“, berichtet Ehrenamtsbeauftragte Susanne Ziegler. „Es gibt in diesem Jahr einen Zuwachs von über 20 Projekten.“

Im Bruch oder im Ebertpark

Helfer seien überall willkommen, etwa bei der Apfelernte im Maudacher Bruch (Streuobstwiese hinterm Parkplatz Riedstraße), wo auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) vorbeischauen wird. Im Ebertpark werden Rankpflanzen an die Zäune gebracht. In der Kita Hemshof (Hemshofstraße 39) werden Riesenspiele gebaut, der Beton wird mit Blumenmalereien verziert. Unterstützer sind auch dort gefragt. Mit zwei Projekten ist die Jugendfarm in der Pfingstweide (Athener Straße) am Start. Im städtischen Altenheim in Friesenheim (Luitpoldstraße 148) ist ab 15 Uhr der Chor „Take 4“ zu Gange. Der türkische Kunstmusikverein verrichtet im DRK-Pflegeheim „In der Melm“ (Albert-Haueisen-Ring 28) seine Arbeiten, ebenfalls ab 15 Uhr.

Zur Verschönerung des Jugendraums im Treff International im Hemshof (12 bis 16 Uhr), Seilerstraße 2, werden noch vier Leute gesucht. Ansonsten sind die Bogenschützen des Behindertensportvereins mit Vereinsheim in Altrip oder der Don-Bosco-Hort in West (Renovierungen) dankbar für helfende Hände.

Kontakt



Wer sich engagieren will, kann sich im Netz unter wir-schaffen-was.de noch bis zum Abend vorm Freiwilligentag für ein Projekt anmelden. Oder bei Susanne Ziegler, Telefon 0621 504-2258.