In knapp vier Wochen findet der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar statt: Rund 250 Mitmach-Projekte sind bisher für die achte Auflage der großen Ehrenamtsaktion am Samstag, 17. September, gemeldet. In mehr als 45 Städten und Gemeinden in Nordbaden, Pfalz und Südhessen wird gemeinsam für einen guten Zweck angepackt – darunter ist auch Ludwigshafen. „Neben der Anmeldung für Freiwillige ist auch die Anmeldung für Projekte noch offen. Viele gemeinnützige Einrichtungen benötigen Hilfe bei ihren Vorhaben. Wir fordern gemeinnützige Organisationen, Kommunen und auch Unternehmen auf, gemeinsam mit weiteren engagierten Bürgern mitzumachen und anzupacken“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des federführenden Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Wer beim Freiwilligentag mit anpacken möchte, kann sich unter wir-schaffen-was.de noch bis zum Abend vorm Freiwilligentag anmelden. Einzelpersonen, Familien und Freundeskreise sind ebenso zur Teilnahme willkommen wie Teams von Unternehmen oder Kommunen. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmenden das blaue „Wir schaffen was“-T-Shirt sowie freie Fahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar.