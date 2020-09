Am Samstag ist wieder Anpacken angesagt: Mehr als 280 Mitmach-Projekte, darunter etwa 50 in Ludwigshafen, sind für die siebte Auflage des Freiwilligentags der Metropolregion gemeldet. In mehr als 60 Städten und Gemeinden in Nordbaden, der Pfalz und in Südhessen wird gemeinsam für einen guten Zweck gearbeitet.

„Viele gemeinnützige Einrichtungen benötigen noch Freiwillige. Im Anmelde-Endspurt wollen wir bis Freitag für möglichst alle gemeinnützigen Projekte die benötigte Zahl an Helfern finden. Jeder kann mitmachen, ob Einzelperson, Familie, Freundeskreis oder Firmenteam“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des federführenden Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar.

Die Möglichkeiten für das ehrenamtliche Engagement seien dabei so vielfältig wie noch nie. Sie reichten von Renovierungs- und Verschönerungsprojekten in gemeinnützigen Einrichtungen oder auf Grünflächen über Tierschutzaktionen bis hin zu kontaktlosen Aktionen wie Kuchenbacken für ein Seniorenheim oder Online-Workshops zur Stärkung des Vereinswesens. „Beim Freiwilligentag kann jeder gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und dazu beitragen, dass langgehegte Herzenswünsche vor Ort in Erfüllung gehen“, sagt Korte.

Die Ärmel hochkrempeln

Wenige Tage vor dem Ereignis habe gut die Hälfte der Projekte alle benötigten Helfer beisammen. Einige Projekte suchten jedoch noch Menschen, die die Ärmel hochkrempeln. Wer beim Freiwilligentag mitanpacken möchte, 650 Helfer hatten sich bis Ende August in Ludwigshafen gemeldet, könne sich im Netz unter wir-schaffen-was.de noch bis Freitagabend für das Herzensprojekt seiner Wahl anmelden. Einzelpersonen, Familien und Freundeskreise seien ebenso willkommen wie Teams von Unternehmen oder Kommunen.

Neben jeder Menge Spaß beim gemeinsamen Schaffen, guten Wetteraussichten und dem guten Gefühl, etwas Sinnvolles für die Gemeinschaft getan zu haben, biete der Freiwilligentag den Helfern Einblicke in die Arbeit gemeinnütziger Einrichtungen. Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmer das blaue „Wir schaffen was“-T-Shirt, das zugleich am Samstag freie Fahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar gewährt, so die Organisatoren.

