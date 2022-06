Bei der achten Auflage des seit 2008 alle zwei Jahre stattfindenden Freiwilligentags der Metropolregion marschiert Ludwigshafen ganz vorne mit: Von bisher 92 angemeldeten Projekten stammen 38 aus LU. Die bundesweit größte ehrenamtliche Aktion dieser Art will am Samstag, 17. September, wieder über die Grenzen der Region hinaus ein Zeichen für gemeinschaftliches Engagement setzen.

Unternehmen und Institutionen sind aufgerufen, weitere Projekte anzumelden. Dem Freiwilligentag komme in diesem Jahr eine besondere Bedeutung zu, betont Tilman Krauch, Vorstandschef des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar. Das Ehrenamt sei wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft. Sein Appell: „Schaffen wir am 17. September einen neuen Leuchtturm der Solidarität.“ Karin Heyl, Leiterin Gesellschaftliches Engagement bei der BASF, ergänzt: „Gerade nach zwei Jahren Pandemie ist der Wunsch, wieder gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, sehr groß.“

Große Vielfalt an Projekten

Die Themen und Projektmöglichkeiten reichen von Verschönerungsarbeiten in Kitas und Schulen über Müllsammelaktionen in Naturschutzgebieten, Computerkursen in Seniorenheimen bis zu Begegnungen mit Geflüchteten. Beim letzten Freiwilligentag vor der Pandemie 2018 hatten über 7500 Menschen in 75 Gemeinden bei über 370 Aktionen angepackt. 2020 waren es trotz beschränkter Rahmenbedingungen 4500 Teilnehmer bei 300 Aktionen in 65 Orten.

Zum ausführlichen Bericht geht’s hier.