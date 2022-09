Countdown für den Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar: 290 Mitmachprojekte und 4700 Helfer sind bisher unter dem Motto „Wir schaffen was!“ für die achte Auflage der Ehrenamtsaktion am Samstag, 17. September, gemeldet.

In mehr als 60 Städten und Gemeinden in Nordbaden, in der Pfalz und in Südhessen wird dabei gemeinsam für einen guten Zweck angepackt. Es werden noch Helfer gesucht, die sich bis zum Vorabend des Freiwilligentags im Netz unter wir-schaffen-was.de für das Projekt ihrer Wahl melden können.

„Im Anmelde-Endspurt wollen wir für möglichst alle gemeinnützigen Projekte die benötigte Zahl finden. Jeder kann mitmachen, ob Einzelperson, Familie, Freundeskreis oder Firmenteam, und jeder ist natürlich willkommen“, sagt Kirsten Korte, Geschäftsführerin des federführenden Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN).

RHEINPFALZ-Team beim Freiwilligentag 2020 – damals zu Gange im Garten der Ludwigshafener Gräfenauschule. Foto: ax

Äpfel ernten oder Riesenspiele bauen

Wie bereits in den Vorjahren überwältigend ist die Resonanz in Ludwigshafen: „Wir haben aktuell 79 Projekte mit zirka 1684 Freiwilligen“, berichtet die städtische Ehrenamtsbeauftragte Susanne Ziegler. „Es gibt in diesem Jahr einen Zuwachs von über 20 Projekten.“ Helfer seien überall willkommen, unter anderem bei der Apfelernte im Maudacher Bruch, wo auch Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) vorbeischauen wird. Im Ebertpark werden Rankpflanzen an die Zäune gebracht. In der Kindertagesstätte Hemshof werden Riesenspiele gebaut, der Beton wird mit Blumenmalereien verziert. Mit zwei Projekten ist die Jugendfarm in der Pfingstweide am Start, um nur einige Beispiele zu nennen.

Ehrenamtsbeauftragte in Ludwigshafen: Susanne Ziegler. Foto: rxs

Nach Angaben des ZRMN sind die Möglichkeiten für das ehrenamtliche Tagesengagement so vielfältig wie noch nie. Sie reichen von Renovierungs- und Verschönerungsprojekten in gemeinnützigen Einrichtungen oder auf öffentlichen Grünflächen über Tierschutzaktionen in freier Natur bis hin zu Installationsarbeiten von digitalen Programmen für Senioren. „Die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements sind endlos. Jeder kann mit die Ärmel hochkrempeln und seinen Teil zum guten gemeinschaftlichen Zusammenleben beitragen. Lasst uns gemeinsam unsere Kompetenzen nutzen, voneinander lernen und mit viel Freude dabei sein“, sagt ZMRN-Vorstandsvorsitzender Tilmann Krauch.

Von Wörth bis Walldürn

Kurz vor dem Freiwilligentag haben die meisten der Projekte zwischen Wörth in der Südpfalz, Worms in Rheinhessen und Walldürn im Odenwald dem Ausrichter zufolge zwar genügend Helfer beisammen. Einige Projekte in den verschiedensten Mitmachkategorien suchen jedoch noch dringend Menschen, die gemeinsam in die Hände spucken. Wie in Speyer bei der Konzeption und Planung eines Seniorenmagazins, im hessischen Lorsch, wo ein Amphibienbiotop für die Beweidung mit Wasserbüffeln vorbereitet wird, oder in Mannheim, wo ein „Kippen-Clean-Up“ im Ausgehviertel Jungbusch läuft.

Ludwigshafens OB Jutta Steinruck und Michael Heinz (BASF) beim Müll sammeln im Hafenbereich. Archivfoto: MORAY

T-Shirts für alle Registrierten

Als kleines Dankeschön erhalten alle Teilnehmer das blaue „Wir schaffen was“-T-Shirt sowie freie Fahrt im Verkehrsverbund Rhein-Neckar. Das ökologisch nachhaltig produzierte Textil ist in diesem Jahr zum ersten Mal undatiert und kann auch für künftige Freiwilligentage genutzt werden.

Im Netz

Mehr Infos: www.wir-schaffen-was.de/freiwilligentag.

Zur Sache: Der Freiwilligentag

Der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar wurde 2008 zur Stärkung und verstärkten Sichtbarkeit des bürgerschaftlichen Engagements im Länderdreieck Baden-Hessen-Pfalz ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Wir schaffen was“ wird er seitdem alle zwei Jahre am dritten Samstag im September veranstaltet. Er ist eingebettet in die bundesweite Woche des bürgerschaftlichen Engagements und ist die bundesweit größte Veranstaltung dieser Art. Bei den vergangenen Auflagen nahmen jeweils mehrere Tausend Menschen in mehreren Hundert Projekten teil. Die Mannheimer Kreativagentur GO7 ist seit 2020 im Auftrag des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar (ZMRN) für die Gesamtkoordination zuständig. Alle Fragen rund um den Freiwilligentag beantwortet das Organisationsteam unter Telefon 0621 10708-444 oder per E-Mail an info@wir-schaffen-was.de.