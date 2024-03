Der Schulabschluss steht kurz bevor – und wie geht es dann weiter? Für viele junge Menschen bieten ein Freiwilliges Soziales Jahr oder der Bundesfreiwilligendienst die Möglichkeit, sich nach dem Schulabschluss beruflich zu orientieren. Doch was ist das überhaupt genau? Wo kann man überall einen Freiwilligendienst absolvieren? Welche Vorteile ergeben sich dadurch? Welche Voraussetzungen muss man mitbringen? Wie bewirbt man sich am besten? Antworten auf all diese und noch weitere Fragen gibt die Diakonie Pfalz am Donnerstag, 21. März, ab 17 Uhr. In dem digitalen Vortrag erhalten die Teilnehmer Infos zu den vielfältigen Möglichkeiten der Freiwilligendienste. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Zugangslink zur digitalen Vortragsplattform ist in der Veranstaltungsdatenbank der Arbeitsagentur hinterlegt: www.arbeitsagentur.de/veranstaltungen. Fragen zum Vortrag und dem Angebot des Berufsinformationszentrums (Biz) der Agentur für Arbeit Ludwigshafen werden unter Telefon 0621 5993-626 beantwortet.