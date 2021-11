Die ehrenamtliche Gruppe „CleanLUp“ lädt am am Samstag, 4. Dezember, zu einer Reinigungsaktion in der Ludwigshafener Innenstadt ein. Helfer können ohne Anmeldung spontan hinzukommen. Treffpunkt für die etwa einstündige Aktion ist um 15 Uhr vor der Tourist-Information am Berliner Platz. Zum Abschluss gibt es als Dankeschön laut Veranstalter auf dem Weihnachtsmarkt für alle Helfer einen Glühwein oder Punsch. Der Marketing-Verein unterstützt mit der Aktion „Saubere Stadt“ die Veranstaltung. Dabei werden unter anderem Handschuhe und Müllsäcke gestellt.