Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Zeichen gegen Diskriminierung jeglicher Art zu setzen, dies war das Ziel der Freireligiösen Frauengruppe der Landesgemeinde Pfalz mit der Fotoaktion „Zähne zeigen gegen Rassismus“ im Johannes-Ronge-Saal in der Wörthstraße. Er verwandelte sich am Donnerstag acht Stunden lang in ein großes Fotostudio.

Vor allem am Nachmittag füllte sich der Raum. Bis kurz vor Toresschluss um 18 Uhr war einiges los, nachdem es am Vormittag eher schleppend lief. Als gutes Zeichen wertete Landessprecherin