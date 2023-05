Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Sprossen und die Formen der Geräte wirken vertraut. Auf den ersten Blick könnte man an die Luxusausführung eines Kinderspielplatzes denken. Doch in Wirklichkeit handelt es sich um ein Freiluft-Fitnesscenter. Warum mehr dieser Anlagen in Ludwigshafen entstehen sollen.

Was da an der Ecke Von-Weber-/Saarlandstraße unmittelbar neben der Kindertagesstätte in der Nähe des Südwest-Stadions entstanden ist, geht weit über jeden Spielplatz hinaus.