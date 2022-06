Seit Ende Mai ist auf der schönen Naturbühne im Mannheimer Norden das Kindermärchen „Der gestiefelte Kater“ zu sehen. Ab dem 2. Juli zeigt das Theater seine neue Inszenierung „Schtonk!“.

Bei der Freilichtbühne Mannheim handelt es sich um eine Kultureinrichtung mit einer langen Tradition. Die Geschichte des Amateurtheaters reicht zurück ins Jahr 1913. Damals wurde der „Dramatische Club“ in Mannheim-Waldhof gegründet. Die ersten Aufführungen unter freiem Himmel fanden 1950 statt. Im Sommer sind hier Theaterstücke für Kinder und Erwachsene zu erleben – jedes Jahr kommen rund 10.000 Menschen. Im Herbst und Frühling ist das Zimmertheater geöffnet.

„Der gestiefelte Kater“, die aktuelle Inszenierung für Kinder ab vier Jahren, ist noch viermal zu sehen: am morgigen Feiertag, am Samstag, 18. Juni, am Sonntag, 19. Juni, und am Sonntag, 26. Juni. Beginn ist jeweils um 17 Uhr. Die Inszenierung von Vera Arndt und Sebastian Kaufmann erzählt die Geschichte des gutmütigen Müllerssohns Michel, der von seinem Vater den sprechenden Kater Murr geerbt hat – ein listiges und kluges Kerlchen, das sich dringend ein Paar rote Stiefel wünscht …

Ein handfester Skandal

Am Samstag, 2. Juli, feiert dann „Schtonk!“ Premiere. Nach dem Kultfilm von Helmut Dietl aus dem Jahr 1993 mit Götz George und Uwe Ochsenknecht in den Hauptrollen, erzählt das Stück die faszinierende Geschichte der gefälschten Hitler-Tagebücher. Diese angebliche Sensation, die sich ein „Stern“-Reporter hatte andrehen lassen, hatte zehn Jahre zuvor für einen handfesten Skandal gesorgt. Geplant sind nach der Premiere elf weitere Vorstellungen bis Samstag, 13. August.

Kontakt

Die Freilichtbühne ist in der Kirchwaldstraße 10 im Mannheimer Stadtteil Gartenstadt. Im Netz: www.flbmannheim.de