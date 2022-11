Der Fall des 19-jährigen Ludwigshafeners, der sich nach seiner Verurteilung wegen Mordes und Vergewaltigung seit Anfang Oktober wieder auf freiem Fuß befindet, beschäftigt Landeskriminalamt und Polizeipräsidium Rheinpfalz. Der junge Mann, der nach Überzeugung des Landgerichts Frankenthal für den gewaltsamen Tod eines damals 17-jährigen Mädchens im März 2020 verantwortlich ist, sei unter zwei Aspekten im Blick der Behörden: zum einen wegen der Gefahr, die von ihm selbst ausgehen könnte, zum anderen wegen einer möglichen Gefährdung für ihn selbst. Das hat der für Kriminalitätsbekämpfung zuständige Referent des rheinland-pfälzischen Innenministeriums am Freitag in der Sitzung des Landtagsrechtsausschusses gesagt. Das Pfälzische Oberlandesgericht hatte nach einer Haftbeschwerde der Verteidigung entschieden, dass die Hauptverhandlung gegen dessen Mandanten nicht mit der erforderlichen Termindichte stattgefunden habe. Während des 22 Monate dauernden Prozesses sei von der Jugendkammer des Landgerichts Frankenthal an 57 Tagen verhandelt worden – nach Ansicht der Zweibrücker Kollegen zu wenig, um dem Beschleunigungsgrundsatz in Haftsachen zu entsprechen. Im Ausschuss hatte Justizminister Herbert Mertin (FDP) bekräftigt, dass für diese Verzögerung kein Personalmangel verantwortlich war.