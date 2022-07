Die Sommerferien stehen vor der Tür: Wie 2021 gibt es für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren vom 28. Juli bis 10. September freien Eintritt in die vier Mannheimer Freibäder. Das gilt vom 22. August bis 10. September auch fürs Gartenhallenbad Neckarau. „Mit dem Angebot wollen wir Kinder und Jugendliche in Bewegung bringen und ihnen Spaß daran vermitteln“, so Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD).