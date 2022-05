Die FWG-Stadtratsfraktion fordert von der Stadtverwaltung eine Entwicklung von Ideen, wie neue gesetzliche Regelungen bei Veranstaltungen bei minimalen Mehrkosten für die Vereine umgesetzt werden können. Dazu zählten auch die Veranstaltungen in der Festhalle im Maudacher Bruch. Nach Auffassung der FWG wird das Vereinsleben in Ludwigshafen derzeit sowohl durch neue gesetzliche Regelungen für Veranstaltungen als auch durch starke Preiserhöhungen bei den Energiekosten stark belastet. „Ohne die Vereine läuft nichts in unserer Gemeinschaft. Das Vereinswesen lebt eine Kultur sozialer Verantwortung“, teilen die Freien Wähler mit. Die Stadtverwaltung müsse deshalb konsequent „mit Sicht auf eine Kultur des Ermöglichens und nicht des Verhinderns weiterentwickelt werden“. Sponsorengelder der städtischen Betriebe und assoziierten Einrichtungen hätten so vorrangig zur Förderung der Breitenkultur beizutragen, fordert Thorsten Portisch als kulturpolitischer Sprecher der FWG-Fraktion im Stadtrat.