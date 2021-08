Die FWG-Fraktion im Stadtrat begrüßt die Pläne des Unternehmens Pro Concept, einen Rathaus-Neubau an der Rheinschanze mit einem Rathaus-Campus zu verbinden. „Die Freien Wähler hatten die Idee eines Rathaus-Campus ins Spiel gebracht und teilen die realistische Einschätzung seitens des Investors“, sagt der Fraktionsvorsitzende Rainer Metz. Awes Khan von Pro Concept hatte im RHEINPFALZ-Interview berichtet, dass man von einem Hochhaus an der Rheinschanze Abstand nehmen wolle. Stattdessen soll ein dortiger Neubau das Haupthaus eines Verwaltungs-Campus werden, der sich auf mehrere umliegende Immobilien verteilt. „Bei galoppierender Preisentwicklung im Bausektor biete die Nutzung des Bestands und punktuelle Anpassung eine gute Alternative zum Neubau von Verwaltungsflächen“, sagt Rainer Metz. Es sei wichtig, möglichst die vorhandenen Mietkonditionen aus Altverträgen längerfristig zu sichern. Die FWG fordert außerdem „den Bau eines repräsentativen Rathauses auf städtischem Grund als Sitz der Oberbürgermeisterin und des Rates“. Dies reduziere die Kosten und schaffe hohe Flexibilität mit Blick auf die Zukunft, so Metz.