Die Stadt will die Spinde im Willersinn-Freibad besser absichern. Das kündigte Sport- und Bäderdezernent Lars Pletscher (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage an.

Der seit Januar amtierende Beigeordnete reagiert damit auf einen Vorfall in dem 50 Jahre alten Freibad zum Wochenend-Saisonstart am 23. Mai. An diesem Samstag wurden nach Polizeiangaben mehrere Wertgegenstände gestohlen. Konkret brach der bislang unbekannte Täter insgesamt drei Spinde auf und entwendete Wertsachen im Gesamtwert von etwa 2600 Euro.

Auch am Eingang kann man Wertsachen deponieren und abschließen. Foto: Steffen Gierescher Abschließbare Boxen gibt es auch auf dem Areal. Foto: Steffen Gierescher Diese Boxen auf dem Weg zu den Becken bieten etwas mehr Stauraum. Foto: Steffen Gierescher Blick auf das Nichtschwimmer- und Lehrbecken. Foto: Steffen Gierescher Diese Holzplattform muss saniert werden. Foto: Steffen Gierescher Foto 1 von 5

„Wir werden an den Spinden nachrüsten, um das Aufbrechen zu erschweren“, sagte Pletscher. Nach seiner Schilderung sollen Querverstrebungen eingezogen werden, die die Spinde widerstandsfähiger machen.

Die Polizei weist darauf hin, dass teure Wertgegenstände bei einem Besuch im Freibad besser zu Hause bleiben sollten. Oft verhinderten auch die vermeintlich sicheren Spinde einen Diebstahl nicht. Das Bad übernehme in der Regel keinerlei Haftung.

Tragisches Unglück

Der Saisonstart der Einrichtung steht in diesem Jahr unter keinem guten Stern. Zwar spielt das Wetter mit, aber dem Aufbruch der Spinde am 23. Mai folgte am 24. Mai, am Pfingstsonntag, als 3500 Menschen das Bad bevölkerten, ein tragisches Ereignis. Ein vierjähriger Junge ertrank im Lehr- und Nichtschwimmerbecken. Die Obduktion ergab als Todesursache „ein zentrales Regulationsversagen, vermutlich durch Ertrinken“. Der Bub verstarb im Krankenhaus. Die Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zu den genauen Umständen dauern weiter an.

Ursprünglich Sonderaktionen geplant

Anlässlich des Bad-Jubiläums hatte die Stadt noch vor diesen Ereignissen zu einem besonderen Morgen im Freibad eingeladen: Am Samstag, 6. Juni, heißt es demnach „Fit ins Wochenende“. Ab 9 Uhr stehen parallel eine Yoga-Einheit und Wassergymnastik auf dem Programm. Yoga findet auf der Liegewiese statt und dauert 60 Minuten. Wer mitmachen möchte, sollte eine geeignete Matte und eine Decke für die Schlussentspannung mitbringen. Die Wassergymnastikeinheit im Nichtschwimmerbecken dauert 30 Minuten. Bei leichtem Regen finden beide Angebote statt, Yoga dann auf der Empore des Umkleidegebäudes. Die Sporteinheiten sind im Eintritt enthalten. Anmelden kann man bis 1. Juni unter Telefon 0621 504-2902 oder per E-Mail an freibad@ludwigshafen.de. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, im Freibad zu frühstücken (pro Person 12,50 Euro). Bis 1. Juni sollte man sich auch dafür anmelden. Die Kosten müssen vorab gezahlt werden. Noch hält die Stadt daran fest.

Gesicht des Bads hat sich verändert

Das Freibad am Willersinnweiher wurde 1976 eröffnet. Seither hat sich durch die Generalsanierung in mehreren Bauabschnitten zwischen 2013 bis 2017 das Gesicht des Bads völlig verändert. Das Sportbecken ist näher an den Weiher gerückt, das Nichtschwimmer- und Lehrbecken erhielt neue Attraktionen, die Umkleiden wurden erneuert. Im Nachgang wurde im Jahr 2022 auch das Planschbecken saniert.