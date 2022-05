Das Freibad am Willersinnweiher startet laut Stadtverwaltung am Samstag, 21. Mai, ab 8 Uhr, in die Saison. Es wird keine coronabedingten Einschränkungen geben. Tickets können entweder vorab online gebucht und bezahlt werden, wie in den beiden Vorjahren, oder an der Kasse. Aktuell wird das Planschbecken saniert, es steht zu Beginn der Saison nicht zur Verfügung, sondern voraussichtlich ab Ende Juni. Die Stadtverwaltung bittet die Badegäste um Verständnis für eine geänderte Wegeführung innerhalb des Geländes wegen der Baustelle. Gleichzeitig mit der Eröffnung des Freibads geht das Hallenbad Süd in die Sommerpause. Letzter Badetag ist Samstag, 21. Mai, von 7 bis 18 Uhr.