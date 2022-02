Geht die Saison im Freibad am Willersinnweiher zum dritten Mal in Folge unter Corona-Bedingungen über die Bühne, oder kann die beliebte Freizeitanlage zwischen Oppau und Friesenheim in diesem Sommer wieder ab Anfang/Mitte Mai uneingeschränkt öffnen? Auf diese Frage gibt es aus dem Rathaus derzeit noch keine Antwort. „Es ist aus Sicht der Stadtverwaltung noch zu früh, Prognosen abzugeben oder gar verlässliche Aussagen zu treffen“, teilte eine Sprecherin auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Die Abteilung Bäder werde sich in den nächsten Wochen mit verschiedenen Szenarien für die Freibadsaison beschäftigen. „Wir bitten um Verständnis, dass wir Ihre Anfrage zum jetzigen Zeitpunkt nicht konkreter beantworten können“, heißt es dazu weiter aus dem Rathaus. In den Jahren 2020 und 2021 war der Betrieb des Willersinnfreibads pandemiebedingt nur eingeschränkt möglich. Außerdem hatte sich der Saisonstart jeweils in den Juni verschoben. Tickets mussten überwiegend online gekauft werden, um die Kontaktdaten der Badegäste zu erfassen, es gab eine Besucher-Obergrenze, eine festgelegte Wegeführung und strenge Regeln fürs Schwimmen, um Kontakte der Besucher zu vermeiden. Die warmen Duschen blieben geschlossen. Das hatte zu einem deutlichen Einbruch mit Blick auf die Besucherzahlen geführt.