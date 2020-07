Das Freibad am Willersinnweiher hat am Freitagmorgen wieder geöffnet. Nach einem Chlorgasaustritt im Technikraum war das Bad am Donnerstagnachmittag evakuiert worden. Es war zunächst unklar, wann die Anlage wieder in Betrieb gehen kann. Ein Techniker eines Fachunternehmens hat die von der Feuerwehr stillgelegte Chlorgasanlage noch am Unfallabend untersucht und ein Vakuumregelventil ausgetauscht. Die Anlage, die vor Saisonbeginn gewartet worden war, konnte dann bereits in den Abendstunden wieder in Betrieb genommen werden. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, geht es dem bei dem Unfall verletzten Badmitarbeiter wieder besser. Der Mann erlitt eine Atemwegsreizung durch Einatmen von Chlorgas, er ist noch am Donnerstagabend wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, so die Verwaltung. Er werde am Samstag seinen Dienst wieder aufnehmen. „Ich danke den Mitarbeitern des Freibads, dass sie schnell und umsichtig reagiert haben und die Badegäste zur Sicherheit sofort evakuiert haben. Den Badegästen danke ich für ihr Verständnis für die Maßnahme. Auch möchte ich natürlich den Einsatzkräften der Feuerwehr meinen Dank aussprechen, dass sie den Austritt des Gases schnell beseitigen konnten. Ich freue mich, dass alles Hand in Hand verlief und wir das Freibad schon wieder öffnen konnten“, sagte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD).