Die FWG-Stadtratsfraktion nimmt die Energiekrise zum Anlass, um erneut einen Anschluss des Willersinn-Freibads an das städtische Fernwärmenetz zu fordern. Bei der bereits vorhandenen Fernwärmetrasse „Willersinnbad“ müsse nur noch der fehlende Anschluss an die Heizzentrale und der Umbau der bisherigen Heizung endlich vollzogen werden. Damit könne die Gasheizung des Bads ersetzt und ein Schritt zu mehr Energieunabhängigkeit vollzogen werden, so Fraktionschef Rainer Metz. Nicht nur ökonomisch, auch ökologisch sei dies ein sinnvoller Schritt. Der Stadtrat habe im Dezember einem entsprechenden FWG-Antrag zugestimmt. Seitdem sei nichts passiert, was auch auf die lange Prüfung des Ludwigshafener Haushalts durch die Finanzaufsicht zurückzuführen sei. Mittlerweile seien die Gaspreise um über 80 Prozent gestiegen und es werde über eine Gasrationierung diskutiert. Der Fernwärmeanschluss müsse daher zügig angegangnen werden, so Metz.