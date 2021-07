Aufgrund einer technischen Störung ist derzeit keine Bezahlung von Tickets für das Freibad am Willersinnweiher per PayPal möglich. An der Behebung der Störung werde gearbeitet, teilt die Stadtverwaltung mit. Nach wie vor möglich sei es, die Eintrittskarten beim Buchen per Giropay oder Kreditkarte zu bezahlen. Auch könnten Tickets an der Tageskasse erworben und bar bezahlt werden. Alle Informationen zum Freibad gibt es online unter www.ludwigshafen.de.