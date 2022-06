Das neue Planschbecken im Freibad am Willersinnweiher kann nicht – wie geplant – Ende Juni in Betrieb gehen. Neuer Termin für die Einweihung ist nun Mitte Juli. Das hat die Stadtverwaltung auf Anfrage mitgeteilt. „Die Arbeiten schreiten voran, jedoch sind noch nicht alle notwendigen Materialien und Komponenten für die Wassertechnik vorhanden“, informierte eine Sprecherin. In dieser Woche soll das Durchschreitebecken angeliefert werden, außerdem sollen die Edelstahlarbeiten beendet und der Aufbau des Sonnensegels abgeschlossen werden. In der letzten Juni-Woche stehen dann die restlichen Arbeiten der Wassertechnik auf dem Programm. Im Anschluss sollen die Pflasterarbeiten um das neue Becken starten, heißt es weiter. „Wir planen aktuell mit einer Inbetriebnahme im Laufe der 28. Kalenderwoche.“

Das neue sechseckige Planschbecken kostet rund eine Million Euro, die Arbeiten haben laut Bäderchef Wolfgang Köllner zwar schon im Februar begonnen. Dann habe es jedoch Verzögerungen beim Abriss des alten Beckens und bei der Auftragsvergabe gegeben. Daher müssen die Besucher des Freibads seit der Saisoneröffnung am 21. Mai um eine Baustelle herumlaufen.