Das Freibad am Willersinnweiher ist bereit für die neue Badesaison. Erstmals in diesem Jahr öffnet das Freibad laut Stadtverwaltung am Mittwoch, 29. Mai, seine Pforten. Tickets können entweder vorab online gebucht und bezahlt werden oder an der Kasse. Die Öffnungszeiten des Freibads sind wie in den Vorjahren montags, mittwochs und freitags von 9 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags von 7 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 8 bis 20 Uhr. Das Hallenbad Süd steht noch bis Dienstag, 28. Mai, zur Verfügung und geht danach in die Sommerpause. Das Hallenbad Oggersheim öffnet vor seiner Sommerpause letztmalig am Donnerstag, 23. Mai.