Das Freibad am Willersinnweiher ist startklar für die neue Badesaison und öffnet nach Angaben der Stadtverwaltung am Samstag, 27. Mai, erstmals in diesem Jahr seine Pforten. Tickets können demzufolge entweder vorab online gebucht und bezahlt werden oder an der Kasse. „Badegäste sollten beachten, dass das Schwimmen im Willersinnweiher in der aktuellen Saison nur an den Wochenenden möglich ist“, teilt die Stadt mit. „Grund hierfür ist, dass aufgrund von Personalmangel die Badeaufsicht am Weiher unter der Woche nicht gewährleistet werden kann.“ Das Hallenbad Süd stehe noch bis Freitag, 26. Mai, zur Verfügung und geht danach in die Sommerpause. Laut Stadt öffnet es wieder im September, wenn die Freibadsaison endet.