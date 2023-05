Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Freibad am Willersinnweiher wird am 25. Juni öffnen. Das hat Dezernentin Beate Steeg (SPD) im Sportausschuss angekündigt. Das Corona-Sicherheitskonzept der Verwaltung will Badevergnügen, Sicherheitsabstände und Hygiene unter einen Hut bringen. „Es wird ein Baden nach Vorschrift“, sagt Bäderchef Thomas Gerling. Es gibt viele neue Regeln.

Die von der Verwaltung erarbeitete Vorlage für die Wiedereröffnung des Freibads klingt tatsächlich nicht nach einem Vergnügen. Inklusive der Frühschwimmerstunden